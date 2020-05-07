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الجاكرندا تزين طرقات وميادين سكاكا

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الجاكرندا تزين طرقات وميادين سكاكا

الجاكرندا تزين طرقات وميادين سكاكا
http://almnatiq.net/?p=861559
المناطق_محمد الحسن

شرعت أمانة منطقة الجوف بزيادة الرقعة الخضراء وتجميل ميادين مدينة سكاكا وطرقاتها بأكثر من 300 ألف شتلة من الأشجار والزهور ومغطيات التربة، بهدف تجميل المدينة والأستفادة من الأشجار .

وبين أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أن هذه الخطوة تهدف لزراعة 1700 شجرة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة “الجوف واحة خضراء ” و300 ألف من شتلات الزهور المختلفة لزيادة العنصر التجميلي الطبيعي، حيث حرصت الأمانة على أختيار أشجار جميلة مثل شجرة الجكرندا لزراعتها في الطرقات الرئيسية والحدائق العامة .

وأضاف الشرعان أن الأمانة تحرص على زيادة نسبة الفرد من الرقعة الخضراء للتقليل من تلوث الهواء وزيادة الأكسجين وكذلك تخفيض نسبة الضوضاء والإزعاج في المواقع الحيوية بالمنطقة، واستثمار المساحات الفارغة.
وأكد الشرعان أن عملية توزيع الأشجار والشتلات تتم من خلال لجنة متخصصة بالأمانة وفق آليات محددة تراعي جميع الخطط المستقبلية.

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