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تكليف الدكتور خالد بن راضي العنزي مديراً عامًّا لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية

تكليف الدكتور خالد بن راضي العنزي مديراً عامًّا لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية

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تكليف الدكتور خالد بن راضي العنزي مديراً عامًّا لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية

تكليف الدكتور خالد بن راضي العنزي مديراً عامًّا لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=861560
المناطق_ فتحيه عبدالله

أصدر معالي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم ، رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، قراراً بتكليف الدكتور خالد بن راضي العنزي مديراً عامًّا لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية حيث باشر مهام عمله.

من جهة أخرى، عبر الدكتور خالد بن راضي العنزي عن عظيم شكره للثقة الغالية من لدن معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم بمناسبة صدور الأمر بتكليفه.

وأضاف : هذا شرف لكل مواطن أن يعمل في خدمة قيادته وأبناء شعبه ودينه في كل موقع مسؤولية، سائلاً الله العلي القدير التوفيق لأداء مهام عمله على أكمل وجه.

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