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أمانة الباحة تكثف أعمال التعقيم والتطهير في شوارع وميادين المنطقة

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أمانة الباحة تكثف أعمال التعقيم والتطهير في شوارع وميادين المنطقة

أمانة الباحة تكثف أعمال التعقيم والتطهير في شوارع وميادين المنطقة
http://almnatiq.net/?p=861564
المناطق_واس

كثفت أمانة منطقة الباحة أعمال الإصحاح البيئي عبر تعقيم وتطهير الشوارع والأسواق والمرافق الحيوية بمحافظات ومدن المنطقة، للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.
ونفذت الأمانة حملة ميدانية في المنطقة لتعقيم وتطهير المقرات والمرافق الحكومية والأمنية، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية وذلك في إطار برنامج الشراكة بين الدوائر الحكومية تعزيزاً للجهود الوقائية المكثفة الرامية لتأمين صحة وسلامة أفراد المجتمع، مبينة أن جهودها ترتكز خلال هذه الفترة من شهر رمضان المبارك على المساهمة في توفير الضمانات التي تكفل صحة الإنسان وسلامته في جميع الأوقات لاسيما في هذه المرحلة الاستثنائية، حيث جهزت الأمانة لهذا الغرض عدداً من الكوادر المدربة والمؤهلة والمعدات التي تتناسب مع عملية التعقيم وغسل ورش الشوارع، مستفيدة من وقت منع التجول للقيام بعملية التطهير والتعقيم بالمواد ذات الجودة العالية، وذلك بتعاون مختلف الجهات، وحرصهم على الالتزام بالاشتراطات ووسائل السلامة، في عملية التطهير والتعقيم.

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