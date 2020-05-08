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100 متطوع ومتطوعة يشاركون في توعية المتسوقين في جازان

100 متطوع ومتطوعة يشاركون في توعية المتسوقين في جازان
http://almnatiq.net/?p=861567
المناطق_واس

يشارك 100 متطوع ومتطوعة بإدارة التطوع البلدي بالإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية بأمانة منطقة جازان ، في تنفيذ مبادرة التثقيف والتوعية الصحية بالأسواق والمجمعات التجارية بهدف تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة خلال فترة الرفع الجزئي لأمر منع التجول التي تستمر حتى الـ 20 من شهر رمضان المبارك في الأسواق التجارية.
ويشارك المتطوعون والمتطوعات بمبادرة تسعى لنشر التوعية بين المتسوقين وتعريفهم بطرق الوقاية الصحيحة ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي ، وقياس درجة حرارة المتسوقين والمتسوقات ، وتقديم خدمة التوجيه إلى الأماكن التي يريدون الوصول إليها بشكل يضمن التباعد داخل المحلات ،إلى جانب توزيع الكمامات والقفازات , حيث رصدت عدسة “واس” جانباً من الجهود والأعمال التي يقوم بها المتطوعون والمتطوعات وحرصهم على أداء مهامهم بكل إخلاص خلال فترة عمل الأسواق التجارية .
من جانبه أثنى أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان على جهود المتطوعين والمتطوعات ، وإدراكهم لأهمية العمل التطوعي في نشر التوعية لدى أفراد المجتمع ، والمشاركة الفاعلة مع مختلف الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا .

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