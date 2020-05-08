جمال العدواني : “أون لاين” لاختيار نجوم مهرجان الفن والاعلام بالكويت وحفل التتويج بعد الأزمة

المناطق – فهد المريخي

صرح جمال العدواني رئيس مهرجان نجوم الفن والاعلام في دورته الخامسة أن جائزة سنوية لتشجيع الدراما الكويتية الخليجية والعربية عبر تقدير المبدعين والمتميزين فنيا.

وأضاف : انطلقت عام 2016 كجائزة مرموقة على غرار التجارب العالمية، في الأوسكار خليجي رمضاني وتهدف جائزة « مهرجان نجوم الفن والأعلام » لتكون بمثابة لفتة تكريمية مستحقة للجهد الفني بعيدا عن التنافس التجاري والدعائي، فالفن هو المعيار والمنطلق والغاية، فلا اعتبارات هنا لشهرة أو شعبية، بل الحكم في التقييم الفني الذي له الكلمة الفصل.

وأشار إلى أن «ترشيحات نجوم رمضان » ترتكز على رأي الجمهور عبر التواصل الاجتماعي , إضافة إلى رأي اللجان التحكيم برئاسة الأستاذ / على الريس مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج , خصوصا في ظل أزمة كورونا فضلنا بأن يشاركنا الجمهور أون لاين من خلال الرابط

http://starspressclub.com/

لاختيار نجومهم المفضلين وفي نهاية الشهر سنعلن النتائج , وبعد انتهاء الأزمة سيقام حفل أوسكار لتتويج الفائزين برعاية وحضور رجل الاعمال السيد فواز مبارك الحساوي

وبين العدواني أن المهرجان أصبح يحظى بإعجاب وتقدير الوسط الفني والإعلامي محليا وخليجيا وأيضا عربيا ، لاسيما أن هناك أعمال رمضانية متعددة ذات جودة وحضور جماهيري في الدورات التلفزيونية الرمضانية خليجيا وعربيا.

من جانب أخر قال الاستاذ علي الريس أن اختياره لرئاسة اللجان التحكيم كان تكليف ومسؤولية، حيث مازلنا نستقبل ترشيحات الجمهور لاختيار نجوم رمضان هذا العام بشكل مكثف وتنافسي , حيث نحرص على الاختيار بموضوعية وحيادية ، والاستعانة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث مازلنا نترقب النتائج عن الأفضل والأجمل من بين هذه الاعمال الرمضانية لهذا العام , وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن الفائزين في نهاية الشهر الفضيل لايف عبر مختلف المواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الاعلامية الداعمة للمهرجان .