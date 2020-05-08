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العبد الكريم يشكر القيادة بمناسبة تعيينه محافظاً للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

العبد الكريم يشكر القيادة بمناسبة تعيينه محافظاً للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
http://almnatiq.net/?p=861574
المناطق – فهد المريخي

رفع محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، معالي المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم، أسمى آيات الشكر والتقدير، وعظيم الامتنان، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظاً للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وسأل الله تعالى أن يعينه على حمل الأمانة العظيمة التي أوكلت إليه، وأن يكون عند حسن الظن وأهلاً للثقة، وأن يحقق رؤى وتطلعات خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – وسمو ولي عهده الأمين – حفظه الله – وأن يمده الله بعونه وتوفيقه للمحافظة على المكتسبات الكبيرة التي حققتها المؤسسة، والارتقاء بها نحو مزيد من مراقي البذل والعطاء والإنجاز.

ودعا العبد الكريم المولى القدير أن يُسخره لخدمة هذا الوطن المعطاء والمساهمة في بنائه، مستشعراً أن هذا التعيين إنما هو تكليف ومسئولية ووسام شرف يعتز به، متطلعاً إلى أن يُسهم بما يوازي هذه الثقة الملكية السامية، مُبتهلاً لله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والتقدم والرفاه، في ظل القيادة الحكيمة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

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