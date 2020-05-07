للمرة الثانية نجاح ولادة ثلاثة توائم في مستشفى النساء الولادة والأطفال بعرعر خلال ١٠ أيام

المناطق_خالد الضبيبي

تمكن فريق طبي في مستشفى النساءوالولاده في عرعر ومن خلال المتابعة الحثيثة والتزام المُراجعة الحامل بالتعليمات الطبية والعلاجات الدوائية المقدمة لها فقد تم الوصول إلى العمر الحملي المناسب وتمت ولادة ثلاثة توائم (ذكرين-أنثى) لسيدة سعودية وهم بصحة جيدة ولله الحمد

علماً أن الحالة الأولى لمقيمة حضرت إلى المستشفى بحالة ولادة يوم الأربعاء الماضي في نهاية الشهر الثامن وتم إجراء قيصرية إسعافية ورزقت بثلاثة توائم (2أنثى، وذكر) وخرجت مع أطفالها بعد ثلاثة أيام وهم بصحة جيدة ولله الحمد .