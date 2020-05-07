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“الأرصاد” : رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

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إغلاق وإنذار المحال التجارية بتبوك لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والصحية

إغلاق وإنذار المحال التجارية بتبوك لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والصحية

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مدير فرع وزارة البيئة بالجوف يؤكد اكتفاء المنطقة من المحاصيل الزراعية

مدير فرع وزارة البيئة بالجوف يؤكد اكتفاء المنطقة من المحاصيل الزراعية

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متطوعو الهلال الأحمر بالجوف يدعمون غرفة عمليات الهيئة بالمنطقة

متطوعو الهلال الأحمر بالجوف يدعمون غرفة عمليات الهيئة بالمنطقة

منطقة الجوف

للمرة الثانية نجاح ولادة ثلاثة توائم في مستشفى النساء الولادة والأطفال بعرعر خلال ١٠ أيام

للمرة الثانية نجاح ولادة ثلاثة توائم في مستشفى النساء الولادة والأطفال بعرعر خلال ١٠ أيام
http://almnatiq.net/?p=861583
المناطق_خالد الضبيبي
تمكن فريق طبي في مستشفى النساءوالولاده في عرعر ومن خلال المتابعة الحثيثة والتزام المُراجعة الحامل بالتعليمات الطبية والعلاجات الدوائية المقدمة لها فقد تم الوصول إلى العمر الحملي المناسب وتمت ولادة ثلاثة توائم (ذكرين-أنثى) لسيدة سعودية وهم بصحة جيدة ولله الحمد
علماً  أن الحالة  الأولى لمقيمة حضرت إلى المستشفى بحالة ولادة يوم الأربعاء الماضي في نهاية الشهر الثامن وتم إجراء قيصرية إسعافية ورزقت بثلاثة توائم (2أنثى، وذكر) وخرجت  مع أطفالها بعد ثلاثة أيام وهم بصحة جيدة ولله الحمد .

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