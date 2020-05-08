متطوعو الهلال الأحمر بالجوف يدعمون غرفة عمليات الهيئة بالمنطقة

المناطق_محمد الحسن

شارك متطوعي فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف العمل بغرفة عمليات الهيئة بالمنطقة وذلك دعماً لزملائهم منسوبي الغرفة .

وتأتي هذه المشاركة حرصاً من المتطوعين للمشاركة في شتى المجالات من الأعمال التطوعية والتي تدعمها الهيئة خصوصاً في ظل إرتفاع نسبة المكالمات التي تشهدها غرف عمليات إستعداداً لتلبيتها وللتعامل مع جميع الاتصالات التي ترد من طالبي الخدمة الإسعافية .

وتجدر الإشارة أن فرع الهيئة بمنطقة الجوف ينتسب في قوائمه قرابة 300 متطوع ومتطوعة ومن كل الأعمار والتخصصات مستعدون للمشاركة في الأعمال التطوعية سواء كانت الصحية أو غيرها ، كما أن المجال متاح للجميع للتسجيل والمشاركة بالتطوع وبكافة ألأعمال التي تقوم بها الهيئة على منصتها التطوعية https://srcavolunteer.srca. org.sa/#!/Registration