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مدير فرع وزارة البيئة بالجوف يؤكد اكتفاء المنطقة من المحاصيل الزراعية

مدير فرع وزارة البيئة بالجوف يؤكد اكتفاء المنطقة من المحاصيل الزراعية

منطقة الجوف

مدير فرع وزارة البيئة بالجوف يؤكد اكتفاء المنطقة من المحاصيل الزراعية

مدير فرع وزارة البيئة بالجوف يؤكد اكتفاء المنطقة من المحاصيل الزراعية
http://almnatiq.net/?p=861597
المناطق _ الجوف

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري التزام المزارعين والموردين في المنطقة بإمداد أسواق الخضار والمراكز التجارية بالمنطقة وبعض المناطق المجاورة بالمنتجات الزراعية المتنوعة، من خلال ما تنتجه المشاريع الزراعية والمزارع في المنطقة، التي تزيد على 15 ألف مشروع زراعي ومزرعة .
وأوضح المهندس الأحمري أن الجميع في المنطقة يعمل وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة الطوارئ, التي تؤكد على متابعة وفرة المنتجات الزراعية بالمنطقة وتقديم الدعم وتسهيل عمل الخِدْمات اللوجستية لسلاسل الإمداد الغذائي ، وبمتابعة مستمرة من وزارة البيئة لجميع المشاريع الزراعية بالمنطقة وبحث سبل تطوير القطاع الزراعي نظراً لكونه قطاعاً واعداً ومؤثراً على التنمية والاقتصاد وداعماً للاقتصاد الوطني.

 

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