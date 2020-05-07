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إغلاق وإنذار المحال التجارية بتبوك لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والصحية

إغلاق وإنذار المحال التجارية بتبوك لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والصحية

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إغلاق وإنذار المحال التجارية بتبوك لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والصحية

إغلاق وإنذار المحال التجارية بتبوك لعدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والصحية
http://almnatiq.net/?p=861602
المناطق _ تبوك

أكدت أمانة منطقة تبوك حرصها على تحقيق أعلى مستوى من الخِدْمات التي ستضمن بعد – مشيئة الله – عدم انتشار هذا الفيروس بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية المواطنين والمقيمين بالمنطقة مشيرة إلى أنها تراقب عن كثب سير العمل في المنشآت الغذائية ومحال الصحة العامة المستثناة من قرار الإغلاق بالتشديد الدائم عليهم بضرورة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة .
وقالت الأمانة في بيان لها اليوم إن الفرق الرقابية قامت بإغلاق وإنذار عدد من المحال التجارية بالمنطقة لتدني مستوى النظافة فيها وعدم نظافة الأدوات المستخدمة لإعداد الأطعمة بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية ووجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ووجود مواد كميائية بالقرب من بعض المواد الغذائية مؤكدة أن لاتهاون مع المخالفين ولاتهاون في تطبيق الإجراءات الصحية .
وأضافت لقد قامت الفرق الميدانية بجولة شاملة على جميع المجمعات التجارية وأسواق النفع العام وأسواق بيع الخضار والفواكه والسوبر ماركات وأن هذه الجولات مستمرة طوال أيام شهر رمضان المبارك وفق خططها الإحترازية لحماية المواطنين والمقيمين من خطر تفشي فيروس كورونا مشيرة إلى تكثيف أعمالها الخاصة بالنظافة العامة من خلال رفع حاويات النفايات أولاً بأول ومن ثم تعقيمها وتَقيُّد عُمّال النظافة بالزي الموحّد والنظافة الشخصية وارتداء القفازات والكمامات والأقنعة الخاصة إضافة إلى رش المبيدات الحشرية على حاويات النفايات وأماكن تجمعها.
وأبانت ” الأمانة ” أنها تكثف أعمالها من خلال فرقها الرقابية وقيامها بحملاتها التفتيشية وجولاتها على المحال التجارية والأسواق المركزية بشكل مستمر لضمان التزام الجميع بما تقتضيه المصلحة العامة من إغلاق للمحال والتزام الجزء الآخر باشتراطات السلامة داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره من خلال الابتعاد عن التجمعات والحرص على نظافة اليدين والتواصل بشكل مباشر والتبليغ عن أي اشتباه والتقيد بالتعليمات.

 

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