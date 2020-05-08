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“الأرصاد” : رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” : رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

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“الأرصاد” : رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” : رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=861612
المناطق _ المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله – لهذا اليوم، تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.
وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة وحتى الثامنة مساءً.

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