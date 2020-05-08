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سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي

سمو ولي العهد يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي
http://almnatiq.net/?p=861621
المناطق _الرياض

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، بدولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.
وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال عن تهنئته لدولة رئيس الوزراء العراقي، والتمنيات للعراق وشعبه بالتطور والازدهار.
وأكد سمو ولي العهد دعم المملكة لما يحقق للعراق نمائه وأمنه وحرص المملكة على تقوية العلاقات بين البلدين.
من جهته عبر دولة رئيس الوزراء العراقي عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة، مؤكداً حرصه على أهمية العلاقات بين البلدين والدفع بها لمزيد من التعاون.

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