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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بلدة دماوند في محافظة طهران

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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بلدة دماوند في محافظة طهران

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بلدة دماوند في محافظة طهران
http://almnatiq.net/?p=861629
المناطق _ وكالات

ضرب زلزالا بقوة 5.1 درجة  بلدة دماوند في محافظة طهران، فيما أكد عمدة المدينة مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين جراء فرار المواطنين من منازلهم.

وأفادة الأنباء أن “الزلزال ضرب بلدة دماوند التي تبعد عن العاصمة 58 كم، وأن الهزة وقعت على عمق 7 كم”.
وأشارت إلى أن “سكان العاصمة طهران خرجوا إلى الشوارع تخوفا من هزة أرضية جديدة”.

وقد شعروا سكان مدن قم وقزوين وبابل وبابلسر بالزلزال.
وأكد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني كريم همتي، إرسال خمس فرق إنقاذ إلى بلدة دماوند شرق العاصمة طهران مركز الزلزال.

وضرب زلزال الأحد الماضي بقوة 5.9 على مقياس ريختر، محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، كان الثاني من نوعه في أقل من 24 ساعة.
وقال مدير الطوارئ في محافظة أذربيجان مركز الزلزال، إن “43 قرية تضررت جراء الزلزال الذي ضرب المحافظة”.
وأشار، إلى أن نسبة الأضرار المادية ما بين 10% إلى 100%، ولم يسجل مقتل أي شخص، لكن هناك تقارير أفادت بوقوع إصابات.

 

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