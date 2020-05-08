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بلدية أملج تغلق التقاطعات الرئيسية بالتعاون مع الجهات الأمنية

بلدية أملج تغلق التقاطعات الرئيسية بالتعاون مع الجهات الأمنية
http://almnatiq.net/?p=861633
أملج- فايز السميري

قامت بلدية محافظة أملج في وقت سابق بإغلاق التقاطعات والشوارع الرئيسية وتقليصها إلى طرق محدوده شملت المداخل الرئيسية للمحافظة بالتعاون مع شرطة المحافظة والمرور بتوجيه من رئيس البلدية المهندس غازي بن محمد العتيبي ومتابعة من مدير إدارة الخدمات الدكتور لؤي المطوع ، واشراف وتنفيذ ميداني عبدالعزيز المرزوقي وتأتي هذه الخطة من إغلاق التقاطعات ضمن جهود بلدية في التعاون مع الجهات الأمنية وتكثيف حملاتها الإحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، وذلك حفاظاً على سلامة الأهالي.

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