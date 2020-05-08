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وصول ثلاث رحلات جديدة من (هيوستن وبيروت ونيروبي) ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج إلى مطاري الرياض وجدة

وصول ثلاث رحلات جديدة من (هيوستن وبيروت ونيروبي) ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج إلى مطاري الرياض وجدة

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وصول ثلاث رحلات جديدة من (هيوستن وبيروت ونيروبي) ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج إلى مطاري الرياض وجدة

وصول ثلاث رحلات جديدة من (هيوستن وبيروت ونيروبي) ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج إلى مطاري الرياض وجدة
http://almnatiq.net/?p=861645
المناطق _الرياض

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وحرصاً من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين، وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ثلاث رحلات مخصصة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة، عبر الخطوط السعودية والقادمة من هيوستن وبيروت ونيروبي، وكان في استقبال المواطنين ممثلون عن وزارات الخارجية والسياحة والصحة والهيئة العامة للطيران المدني.
وفور وصول المواطنين إلى القادمين من هيوستن وبيروت إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض والقادمين من نيروبي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، طبقت كافة التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، كما اتخذت الجهات الحكومية ممثلة في (وزارة الخارجية، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني) العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية، وتضمنت (12) مرحلة يتم تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها، حيث يتم في المرحلة الأولى الكشف الطبي على الركاب في مطار بلد المغادرة، قبل صعودهم إلى الطائرة التي روعي فيها ضمان وجود مساحات بين الركاب، وعند وصول الرحلة إلى مطارات المملكة اتخذت هيئة الطيران المدني الإجراءات التي يتم من خلالها نزول الركاب من الطائرة بطريقة مقننة لضمان عدم الاصطفاف المتقارب والانتشار داخل صالات السفر، بالإضافة إلى توفير منطقة تعقيم عند بوابة جسر الاركاب.
وقامت وزارة الصحة بتخصيص نقطة فحص يتم من خلالها مرور جميع الركاب القادمين لأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين، وعند الاشتباه بوجود حالة بين الركاب يتم عزل الراكب عن باقي الركاب من ثم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة، كما يلزم على الركاب تعقيم اليدين قبل البدء في إجراءات الجوازات وبصمة الدخول، وفي منطقة تفتيش الجمارك يتم المحافظة على مسافة (1.5م) على الأقل بين موظف الجمارك والراكب، كما يتم مساعدة الركاب في منطقة مناولة الأمتعة، كما يتم في الخطوة الأخيرة فرز الركاب عند الخروج من قبل وزارة الصحة ووزارة السياحية في مسارات حسب وجهاتهم، وتوجيه الركاب لوسائل النقل المخصصة لهم من أسطول النقل التابع لشركة تطوير التعليم، حيث يتم نقل الركاب إلى دور الضيافة التي أعدتها وزارة السياحة وتشرف عليها صحياً وزارة الصحة خلال المدة المقررة للحجر الصحي بحسب الإجراءات الصحية المعتمدة لمكافحة وباء فيروس كورونا.

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