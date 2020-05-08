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مدير جامعة الجوف المكلف يعتمد أول محضر ترقيات عبر منصة مسار بواقع 94 وظيفة

مدير جامعة الجوف المكلف يعتمد أول محضر ترقيات عبر منصة مسار بواقع 94 وظيفة

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مدير جامعة الجوف المكلف يعتمد أول محضر ترقيات عبر منصة مسار بواقع 94 وظيفة

مدير جامعة الجوف المكلف يعتمد أول محضر ترقيات عبر منصة مسار بواقع 94 وظيفة
http://almnatiq.net/?p=861648
الجوف _ محمد الحسن

اعتمد معالي مدير جامعة الجوف الأستاذ الدكتور بدر الزارع ترقية عدد منسوبي الجامعة ومنسوباتها عبر منصة مسار الإلكترونية، داعياً لهم بالتوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن، وداعياً الجميع لبذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف الجامعة الوطنية.
وقال المشرف على عمادة الموارد البشرية الدكتور ناصر العتيبي، إن محضر الترقيات المعتمد اليوم هو المحضر الأول عبر منصة مسار وهي المنصة المعتمدة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن جميع إجراءات الترقيات تمت إلكترونياً، مؤكداً بأنه تم فتح التقديم لمنسوبي الجامعة ومنسوباتها في بداية شهر شعبان، واستقبال 450
طلباً، وتمت المفاضلة على 94 وظيفة بمختلف المسميات والمراتب، حيث أتيح لكل موظف التقديم على جميع الخيارات المتاحة.
ودعا الدكتور العتيبي، المتقدمين للدخول على منصة مسار للاطلاع على نتائج الترشيح، علماً بأنه تم إرسال رسائل نصية لجميع المتقدمين من خلال منصة مسار .

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