أعلن مكتب الإحصاءات الإسترالي أن الاقتصاد الإسترالي سجل فائضا تجاريا بقيمة 10.602 مليارات دولار إسترالي في شهر مارس 2020م الماضي .
وأفاد المكتب في بيان اليوم أن هذا الفائض ارتفع بنسبة 174% مقارنة بالفائض الذي سجل في شهر فبراير الماضي، حيث بلغ 3.865 مليارات دولار إسترالي .
أستراليا تسجل فائضاً تجارياً بقيمة 10.602 مليارات دولار إسترالي في شهر مارس الماضي
أعلن مكتب الإحصاءات الإسترالي أن الاقتصاد الإسترالي سجل فائضا تجاريا بقيمة 10.602 مليارات دولار إسترالي في شهر مارس 2020م الماضي .
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