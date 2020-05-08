حملة ” يدا بيد ” تتفاعل بشكل كبير في محافظات تبوك

المناطق _ تبوك

واصلت حملة ” يداً بيد ” التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بإطلاقها مؤخراً في المنطقة ، لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأسر المحتاجة اعمالها ووصل ما تم صرفه في محافظات منطقة تبوك مايزيد عن (12,696,832 ) ريال تقريباً لمساعدتهم ، ومد يد العون لكل محتاج في جميع المحافظات .

واستفاد من مبادرات الحملة منذ انطلاقها في العاشر من شهر شعبان الماضي وحتى اليوم أكثر من 48,972 أسرة في جميع محافظات ومراكزها ، وجرى من خلالها توزيع مايزيد عن 45000 سلة غذائية ، كما وزع مايزيد عن 27,092 وجبة .

وقال المستشار الإعلامي لإمارة منطقة تبوك المنسق لأعمال حملة ” يداً بيد ” بالمنطقة علي القحطاني : إن الحملة التي تمت بمشاركة جميع الجمعيات الأهلية بمحافظات المنطقة

قد شهدت تفاعلاً كبيراً من أهالي المحافظات الأوفياء ، كما شهدت تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص ، حيث أطلقت الحملة العديد من المبادرة في كلاً من محافظات أملج والوجه وضباء ومحافظة تيماء ومحافظتي حقل والبدع ، يأتي من أهمها إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى وكبار السن ، وذوي الإعاقة في منازلهم ، وسداد فواتير الكهرباء للأسر المتعثرة ، وإيصال صهاريج المياه ، ودعم الأسر المنتجة التي تضررت في أنحاء المنطقة كافة ، كما دعم أصحاب المهن المتضررة من المواطنين والمقيمين ، وصيانة منازل عدد من الأسر المحتاجة ، وإطلاق بادرة لدعم العاملين في الميدان ، الى جانب العديد من الدورات وورشة تثقيفية وتطويرية ، و تقديم الاستشارات الاسرية ، ، وتقديم الدعم المالي لأكثر من858 أسرة .

وأضاف : أن الحملة التي وجه سمو أمير منطقة تبوك بمواصلة العطاء فيها لتقديم العون للأسر المحتاجة من مواطنين ومقيمين ؛ قد أتخذت هذه المبادرات النوعية والمهمة في المجالات الاجتماعية ، والصحية والتموينية والأسرية “، واستهدفت بمشاركة العديد من الإدارات الحكومية ذات العلاقة وجميع الجمعيات الأهلية في المحافظات ومراكزها . ، مبيناً أن العمل في هذه الحملة مستمر ليشمل جميع شرائح المجتمع ، مشيداً بحجم التفاعل الكبير مع الحملة من الجميع سواء كان على مستوى الإدارات الحكومية أو القطاع الخاص والأفراد .

إلى ذلك تواصل حملة ” يداً بيد ” عبر منصتها إلإلكترونية تقديم خدماتها لاستقبال طلبات الأسر المتضررة من جائحة فايروس ‎كورونا ، وتوصيلها إلى منازلهم ، بالإضافة إلى استقبال طلبات المساهمين لدعم الحملة عبر الرابط التالي : https://hand2hand.tabuk.gov.sa .