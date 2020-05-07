جمعية الكشافة تُقدم برنامجاً افتراضياً عن ” الكشفية والمجتمع “

الرياض _ مبارك الدوسري

نظمت جمعية الكشافة العربية السعودية ، اليوم برنامجاً افتراضياً عن الكشفية والمجتمع ” أزمة فايروس كورونا نموذجاً ” ضمن برامجها التوعوية والتثقيفية التي تُقدمها لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد “كوفيد-19” .

وتناول البرنامج الذي قدمه رئيس قسم النشاط الكشفي في تعليم وادي الدواسر غانم بن عبدالله الدوسري ، التعريف بمفهوم المجتمع وعلاقته بالحركة الكشفية ، وكيف يمكن للكشافة أن تساهم في مواجهة اللازمات ، والتعرف على احتياجات المجتمع من الكشفية ، وتحديد المنظمات والمؤسسات الحكومية والأهلية التي يمكن ان تساهم الكشافة معها .

كما استعرض الدوسري بعض البرامج الكشفية في خدمة وتنمية المجتمع التي تم تنفيذها خلال أزمة كورونا ، وعدد بعض الفوائد من المشاركة في برامج المجتمع التي تعود على الكشاف ومن اهمها اتقان المهارات واكتساب الرؤية، والتعامل مع الآخرين وتكون نظرة اوسع ، والشعور بالمشاركة والنمو ، كما اشار الى أن المجتمع ينتفع بصورة مباشرة من البرامج التي تقدمها الكشفية من خلال سد الاحتياج، واعداد المواطن ليشارك في تطوير وتنمية المجتمع ، كما يصبح لدى المجتمع وعي أكبر بالدور الذي تقدمه البرامج الكشفية ، ويكون هناك وعي بقدرات أفراده التي تسهم في تحسين الظروف وحل المشكلات في المجتمع .