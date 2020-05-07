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الأمم المتحدة تعلن حاجتها لتمويلات بقيمة 6.7 مليارات دولار لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة آثار كورونا

الأمم المتحدة تعلن حاجتها لتمويلات بقيمة 6.7 مليارات دولار لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة آثار كورونا

أبرز المواد
جمعية الكشافة تُقدم برنامجاً افتراضياً عن ” الكشفية والمجتمع “

جمعية الكشافة تُقدم برنامجاً افتراضياً عن ” الكشفية والمجتمع “

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متواصلين”: ندوة رقمية بتنظيم من هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للتعريف بمبادراتها لدعم المستثمرين في المدن الاقتصادية في ظل جائحة فايروس كورونا

متواصلين”: ندوة رقمية بتنظيم من هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للتعريف بمبادراتها لدعم المستثمرين في المدن الاقتصادية في ظل جائحة فايروس كورونا

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جمعية الكشافة تُقدم برنامجاً افتراضياً عن ” الكشفية والمجتمع “

جمعية الكشافة تُقدم برنامجاً افتراضياً عن ” الكشفية والمجتمع “
http://almnatiq.net/?p=861676
الرياض _ مبارك الدوسري

نظمت جمعية الكشافة العربية السعودية ، اليوم برنامجاً افتراضياً عن الكشفية والمجتمع ” أزمة فايروس كورونا نموذجاً ” ضمن برامجها التوعوية والتثقيفية التي تُقدمها لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد “كوفيد-19” .
وتناول البرنامج الذي قدمه رئيس قسم النشاط الكشفي في تعليم وادي الدواسر غانم بن عبدالله الدوسري ، التعريف بمفهوم المجتمع وعلاقته بالحركة الكشفية ، وكيف يمكن للكشافة أن تساهم في مواجهة اللازمات ، والتعرف على احتياجات المجتمع من الكشفية ، وتحديد المنظمات والمؤسسات الحكومية والأهلية التي يمكن ان تساهم الكشافة معها .
كما استعرض الدوسري بعض البرامج الكشفية في خدمة وتنمية المجتمع التي تم تنفيذها خلال أزمة كورونا ، وعدد بعض الفوائد من المشاركة في برامج المجتمع التي تعود على الكشاف ومن اهمها اتقان المهارات واكتساب الرؤية، والتعامل مع الآخرين وتكون نظرة اوسع ، والشعور بالمشاركة والنمو ، كما اشار الى أن المجتمع ينتفع بصورة مباشرة من البرامج التي تقدمها الكشفية من خلال سد الاحتياج، واعداد المواطن ليشارك في تطوير وتنمية المجتمع ، كما يصبح لدى المجتمع وعي أكبر بالدور الذي تقدمه البرامج الكشفية ، ويكون هناك وعي بقدرات أفراده التي تسهم في تحسين الظروف وحل المشكلات في المجتمع .

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