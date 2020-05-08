احدث الأخبار

مجلس الشيوخ يفشل بتخطي فيتو ترمب بتقييد سلطاته ضد إيران
أبرز المواد
 غوتيريش: كورونا تسبب بطوفان من الحقد وكراهية الأجانب
أبرز المواد
 الندوة العالمية توزع آلاف الوجبات على الفقراء والمحتاجين والأيتام وطلاب العلم في باكستان
أبرز المواد
 الجيش الليبي: إسقاط مسيرتين تركيتين حاولتا استهداف قاعدة الوطية
أبرز المواد
 كوريا الجنوبية تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تعلن حاجتها لتمويلات بقيمة 6.7 مليارات دولار لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة آثار كورونا
أبرز المواد
 جمعية الكشافة تُقدم برنامجاً افتراضياً عن ” الكشفية والمجتمع “
منطقة الرياض
 متواصلين”: ندوة رقمية بتنظيم من هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للتعريف بمبادراتها لدعم المستثمرين في المدن الاقتصادية في ظل جائحة فايروس كورونا
منطقة مكة المكرمة
 حملة ” يدا بيد ” تتفاعل بشكل كبير في محافظات تبوك
أبرز المواد
 إجراء 70 جلسة علاجية بمركز الأورام بالجوف
صحة
 أستراليا تسجل فائضاً تجارياً بقيمة 10.602 مليارات دولار إسترالي في شهر مارس الماضي
أبرز المواد
مجلس الشيوخ يفشل بتخطي فيتو ترمب بتقييد سلطاته ضد إيران

مجلس الشيوخ يفشل بتخطي فيتو ترمب بتقييد سلطاته ضد إيران

أبرز المواد
غوتيريش: كورونا تسبب بطوفان من الحقد وكراهية الأجانب

غوتيريش: كورونا تسبب بطوفان من الحقد وكراهية الأجانب

أبرز المواد
الندوة العالمية توزع آلاف الوجبات على الفقراء والمحتاجين والأيتام وطلاب العلم في باكستان

الندوة العالمية توزع آلاف الوجبات على الفقراء والمحتاجين والأيتام وطلاب العلم في باكستان

أبرز المواد
الجيش الليبي: إسقاط مسيرتين تركيتين حاولتا استهداف قاعدة الوطية

الجيش الليبي: إسقاط مسيرتين تركيتين حاولتا استهداف قاعدة الوطية

أبرز المواد

الجيش الليبي: إسقاط مسيرتين تركيتين حاولتا استهداف قاعدة الوطية

الجيش الليبي: إسقاط مسيرتين تركيتين حاولتا استهداف قاعدة الوطية
http://almnatiq.net/?p=861688
المناطق - وكالات

دمر الجيش الليبي طائرتين مُسيّرتين تركيتين حاولتا شنّ غارة جوية على قاعدة الوطية، وذلك في غضون ساعتين.

كما أعلن الجيش أن مقاتلاته شنت سلسلة غارات استهدفت عددا من المواقع شرق مدينة مصراتة. وأضاف أن الغارات استهدفت مقار للفصائل الموالية لتركيا ومخازن أسلحة.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، في بيان مساء الخميس، أن سلسلة غارات جويّة استهدفت تمركزات لمجموعات الحشد الميليشياوي، وأخرى لمخازن الأسلحة والذخائر، بالإضافة لعدد من الضربات الجوية داخل مزارع خصصت لتكون مواقع لهذه المجموعات بمنقطة القداحية جنوب بوقرين.

وأضافت أن هذه العمليات الجوية تأتي ضمن عمل سلاح الجو التابع للجيش الليبي القائم على تنفيذ عملية “طيور الأبابيل” التي لا تزال مستمرّة حتى هذه اللحظة في قصف مواقع لقوات الوفاق.

وقالت مصار عسكرية إن القصف استهدف مخازن للذخيرة والأسلحة التركية المتطورة، أرسلت مؤخرا للميليشيات المسلحة لاستخدامها في العمليات العسكرية القادمة ضد قوات الجيش الليبي.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد على استهداف مقر الكلية العسكرية بمدينة مصراتة، معقل المرتزقة السوريين وغرفة رئيسية للعمليات التركية، بأكثر من 10 غارات جوية.

وكان طرفا النزاع في ليبيا بدآ يحشدان قواتهما لمعركة عسكرية قد تكون الأكبر منذ اندلاع الحرب على العاصمة طرابلس، فالجيش الليبي الذي يقف على مشارف العاصمة استدعى قوات إضافية، بينما تستمر الوفاق في تحشيد مقاتليها ودعمهم بالأسلحة والمسلحين السوريين، لتنفيذ خطوات عسكرية جديدة ضد مواقع الجيش.

روابط ذات صلة

مجلس الشيوخ يفشل بتخطي فيتو ترمب بتقييد سلطاته ضد إيران

مجلس الشيوخ يفشل بتخطي فيتو ترمب بتقييد سلطاته ضد إيران
غوتيريش: كورونا تسبب بطوفان من الحقد وكراهية الأجانب

غوتيريش: كورونا تسبب بطوفان من الحقد وكراهية الأجانب
الندوة العالمية توزع آلاف الوجبات على الفقراء والمحتاجين والأيتام وطلاب العلم في باكستان

الندوة العالمية توزع آلاف الوجبات على الفقراء والمحتاجين والأيتام وطلاب العلم في باكستان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*