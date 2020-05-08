الندوة العالمية توزع آلاف الوجبات على الفقراء والمحتاجين والأيتام وطلاب العلم في باكستان

المناطق - الرياض

في رحاب الشهر المبارك من هذا العام 1441هـ يقوم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في باكستان بتوزيع (19626) وجبة إفطار صائم على الفقراء والمحتاجين والأيتام وطلاب العلم وبعض المراكز الإسلامية والمعاهد والمساجد والجمعيات الخيرية والهيئات الإغاثية، في العديد من الأقاليم والمناطق التي يحتاج سكانها تقديم المساعدات الغذائية.

وابتدأ المكتب مع بدايات الشهر الفضيل بالتعاون مع بعض الجمعيات الخيرية المحلية في توزيع (1000) وجبة ساخنة في إقليم بختو تخوا ومركز البراك في كشمير ومركز الحديثي وبعض مساجد الندوة في إقليم بيشاور.

ويواصل المكتب جهوده في إتمام توزيع آلاف الوجبات المقررة من مشروع إفطار الصائم وإيصالها إلى مستحقيها من الصائمين الذين ثمنوا عناية الندوة والدعم السخي من مملكة الانسانية حكومة وشعبًا ورفعوا أكف الضراعة بالدعاء للداعمين بالأجر والثواب وأن يخلف عليهم ما أنفقوا من أموالهم في دعم هذه المشاريع الانسانية التي لامست احتياجاتهم وخففت من معاناتهم.