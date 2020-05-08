احدث الأخبار

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
منطقة نجران
 تسجيل 10699 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا
أبرز المواد
 أمير القصيم يثمن جهود بلدية البكيرية لتميزها بمهرجان الربيع
منطقة القصيم
 تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
أبرز المواد
 “الثقافة والفنون” تعيد الحياة لبرج خزام الشامخ لأربعة عقود
أبرز المواد
 الصادرات الألمانية تسجّل أسوأ تراجع في شهر آذار/مارس منذ توحيد البلاد
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تطلق خطة استجابة إنسانية تهدف لجمع 6،7 مليار دولار لوقف انتشار فيروس كورونا
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس روسيا الاتحادية بذكرى يوم النصر لبلاده
أبرز المواد
 الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تشرُف بتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب يومياً
أبرز المواد
 مصرع 14 عاملا بحادث دهس لقطار شحن غربي الهند
أبرز المواد
 مجلس الشيوخ يفشل بتخطي فيتو ترمب بتقييد سلطاته ضد إيران
أبرز المواد
 غوتيريش: كورونا تسبب بطوفان من الحقد وكراهية الأجانب
أبرز المواد
الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

منطقة نجران
تسجيل 10699 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

تسجيل 10699 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

أبرز المواد
أمير القصيم يثمن جهود بلدية البكيرية لتميزها بمهرجان الربيع

أمير القصيم يثمن جهود بلدية البكيرية لتميزها بمهرجان الربيع

منطقة القصيم
تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

أبرز المواد

“الثقافة والفنون” تعيد الحياة لبرج خزام الشامخ لأربعة عقود

“الثقافة والفنون” تعيد الحياة لبرج خزام الشامخ لأربعة عقود
http://almnatiq.net/?p=861722
المناطق - واس

يقف برج خزام بمحافظة جدة شاهداً على مسيرة التنمية الوطنية ومنجزها الحضاري حينما كان يغذي أحياء مدينة جدة بالمياه العذبة ليطوي قبل أربعة عقود أساليب السقاية والبيزان القديم من مصادرها بآبار وادي خليص، ووادي فاطمة ومحطة تحلية المياه.
ويكتسب البرج الذي أنشأته وزارة الزراعة والمياه – آنذاك – في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – عام 1397 هـ الموافق 1977 م، على مساحة 1500 متر مربع وبارتفاع 80 متراً ، قيمة تاريخية من موقعه بجوار قصر خزام، أحد القصور التي كان يسكنها الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – ، وشهد تحت سقفه العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والمذكرات السياسية ، أهمها توقيع أول اتفاقية للتنقيب عن النفط.
ونفذ “برج خزام” المستوحى اسمه من نبات الخزامى المنتشر في محيطه، بآلية لم تكن معهودة، فأول ما بدئ بتشييده الخزان العلوي فوق سطح الأرض وبعد اختباره للتأكد من عدم وجود تسربات للمياه، تم طلائه بالأصباغ بشكل كامل، ثم جرى رفع الخزان البالغ وزنه 9600 طن بواسطة 48 رافعة هيدروليكية، وعلى مدى 20 شهراً من عمر المشروع كان ينجز من أعمال رفع الكتلة الخرسانية إلى أعلى يومياً مسافة 72 سنتمتراً ثم تصب قوالب خرسانة القاعدة.
ولما اكتمل البرج بطاقة استيعابية لـ 18 ألف متر مكعب من المياه لتأمين استقرار ضغط شبكة التوزيع لمعادلة الفروقات التي تنشأ عن تغيير الاستهلاك اليومي، شكل علامة فارقة في سماء جدة وبات معلماً ومتنفساً يقصده الأهالي والزوار لقضاء وقت ماتع في محيطه الخارجي المكتسي آنذاك بالحدائق والمسطحات الخضراء وفي أعلاه البهو الدائري والمطعم، وتبلغ المتعة حينها بالوقوف على المطل في أعلى البرج والرؤية البانورامية لأرجاء المدينة.
وإحياءً لهذا المعلم أعلن صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة مؤخراً عن ترميم برج خزام بوصفه تحفة معمارية ، وقال سموه:” قريباً سنُعيد إحياءَهُ بالثّقافة والفنون”.

 

روابط ذات صلة

تسجيل 10699 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

تسجيل 10699 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا
تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
الصادرات الألمانية تسجّل أسوأ تراجع في شهر آذار/مارس منذ توحيد البلاد

الصادرات الألمانية تسجّل أسوأ تراجع في شهر آذار/مارس منذ توحيد البلاد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*