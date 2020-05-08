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أمير القصيم يثمن جهود بلدية البكيرية لتميزها بمهرجان الربيع

أمير القصيم يثمن جهود بلدية البكيرية لتميزها بمهرجان الربيع

منطقة القصيم

أمير القصيم يثمن جهود بلدية البكيرية لتميزها بمهرجان الربيع

أمير القصيم يثمن جهود بلدية البكيرية لتميزها بمهرجان الربيع
http://almnatiq.net/?p=861730
المناطق - واس

وجه أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز خطاب شكر لرئيس بلدية محافظة البكيرية يوسف بن عبدالله الخليفة إثر تقرير مصور تلقاه سموه الكريم يتضمن عن تميز ربيع البكيرية 40 بجوانبه المختلفة الترفيهية والتسويق والسياحة.
وقال سموه: سرنا ذلك ونقدر جهودكم وجهود كافة زملائكم في البلدية وننتظر منكم المزيد، متمنياً لكم دوام التوفيق والنجاح.
من جهته قدم رئيس بلدية البكيرية يوسف الخليفة شكره لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته الدائمة لجميع القطاعات بالمنطقة، وما تلقاه بلدية البكيرية من تحفيز ودعم ومساندة.

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