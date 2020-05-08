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تسجيل 10699 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

تسجيل 10699 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا
http://almnatiq.net/?p=861733
المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الروسية اليوم ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) إلى 1723 بعد تسجيل 98 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقال مركز الطوارئ الروسي في بيان إن السلطات الصحية سجلت 10699 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات في البلاد الى 187859 حالة.
وأضاف المركز أن 2805 مصابا تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 26608 حالة.

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