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الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

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الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=861736
المناطق - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة ، وشرورة ، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً -بمشيئة الله -.

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