احدث الأخبار

هشام الفالح يشكر القيادة على الثقة بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية
محليات
 أشجار الجاكرندا تزين طرقات وميادين أبها
منطقة عسير
 تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في دولة الإمارات
أبرز المواد
 حكومة الكاظمي تتسلم أعمالها بدعم داخلي وخارجي واسع
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
منطقة نجران
 تسجيل 10699 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا
أبرز المواد
 أمير القصيم يثمن جهود بلدية البكيرية لتميزها بمهرجان الربيع
منطقة القصيم
 تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
أبرز المواد
 “الثقافة والفنون” تعيد الحياة لبرج خزام الشامخ لأربعة عقود
أبرز المواد
 الصادرات الألمانية تسجّل أسوأ تراجع في شهر آذار/مارس منذ توحيد البلاد
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تطلق خطة استجابة إنسانية تهدف لجمع 6،7 مليار دولار لوقف انتشار فيروس كورونا
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس روسيا الاتحادية بذكرى يوم النصر لبلاده
أبرز المواد
هشام الفالح يشكر القيادة على الثقة بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية

هشام الفالح يشكر القيادة على الثقة بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية

محليات
أشجار الجاكرندا تزين طرقات وميادين أبها

أشجار الجاكرندا تزين طرقات وميادين أبها

منطقة عسير
تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في دولة الإمارات

تسجيل 553 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في دولة الإمارات

أبرز المواد
حكومة الكاظمي تتسلم أعمالها بدعم داخلي وخارجي واسع

حكومة الكاظمي تتسلم أعمالها بدعم داخلي وخارجي واسع

أبرز المواد

هشام الفالح يشكر القيادة على الثقة بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية

هشام الفالح يشكر القيادة على الثقة بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية
http://almnatiq.net/?p=861740
المناطق - الرياض

رفع وكيل وزارة الداخلية معالي الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – ولسمو وزير الداخليه صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف يحفظهم الله – على الثقة الكريمة بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتبه الممتازه .
وأعرب معالي الدكتور الفالح عن اعتزازه بهذه الثقه ، والتي تعتبر وسام فخر واعتزاز، وحافزاً لبذل المزيد من الجهود بما يحقق تطلعات القيادة حفظها الله.
وأعرب وكيل وزارة الداخلية عن شكره وامتنانه لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، على الدعم الذي لقيه خلال فترة عمله بإمارة المنطقة، لافتاً إلى أن توجيهات سموه كانت المرجعية التي نهل منها أساسيات العمل الإداري، مثمناً في ذات الوقت لنائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان الدعم والمساندة والتي كانت المحفّز نحو المزيد من التطوير.
وفي ختام تصريحه سأل معاليه الله أن يكون عند حسن ظن القيادة وأن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

روابط ذات صلة

“الثقافة والفنون” تعيد الحياة لبرج خزام الشامخ لأربعة عقود

“الثقافة والفنون” تعيد الحياة لبرج خزام الشامخ لأربعة عقود
خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس روسيا الاتحادية بذكرى يوم النصر لبلاده

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان رئيس روسيا الاتحادية بذكرى يوم النصر لبلاده
سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة

سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*