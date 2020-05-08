لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 79.. ومتحدث الصحة يؤكد تعافي 9120 حالة

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عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا اليوم , اجتماعها التاسع والسبعين برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس.

كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والإطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على إستمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره ، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى .

وأعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة الموافق 2020/05/8 م، عن تسجيل 1701 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال يوم أمس الخميس، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 35432 إصابة، منهم 22 % من السعوديين و 78% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 141 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1322 حالة، وبلغ اجمالي حالات 9120 التعافي حالة .

وتابع المتحدث: إن 10 عدد الوفيات الجدد بلغ حالات، ليصل عدد ضحايا “كورونا” إلى 229 متوفىً.