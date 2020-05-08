المملكة تستبدل أنظمة باتريوت الأمريكية المضادة للصواريخ بأنظمة سعودية

المناطق - الرياض

قررت المملكة العربية السعودية استبدال أنظمة باتريوت الأمريكية المضادة للصواريخ بأنظمة سعودية عقب خفض التوتر مع إيران، التي خفت ذروتها في وقت سابق من هذا العام، وفقاً لمسؤول أمريكي.

وأفادت وكالة “فرانس برس” اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة قررت سحب أربع بطاريات من صواريخ “باتريوت” مع طواقمها المؤلفة من حوالي 300 عسكري أمريكي من المملكة السعودية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن اثنتين من هذه البطاريات نشرتا في السعودية بعد الهجوم على شركة “أرامكو” في سبتمبر العام الماضي، وهي “تغادر الآن”.

وذكرت الوكالة أن البطاريتين الأخريين اللتين تحتفظ بهما واشنطن في المنطقة، على خلفية الهجوم على قاعدة التاجي في العراق شهر مارس الماضي، كان من المفترض أن تعودا إلى الولايات المتحدة للصيانة لكن القيادة العسكرية الأمريكية أبقتهما في المملكة بسبب التوترات في حينه.

وذكر مصدر مسؤول أمريكي أن البطاريات المُزالة سيتم استبدالها ببطاريات باتريوت سعودية، مضيفاً أن البطاريات كان موعد سحبها في شهر مارس الماضي، لكن تم تأجيل الأمر بعد هجومين صاروخيين على معسكر التاجي في العراق منتصف مارس.

وتابع التقرير أن القدرات الأمريكية في الشرق الأوسط مازالت قوية ومستمرة في جهودها طويلة الأمد لتعزيز الدفاعات الجوية الإقليمية ومعالجة الطوارئ التي تتعلق بإيران حسب الحاجة.

من جانبه، قال وزير الدفاع مارك إسبر؛ للصحفيين، يوم الثلاثاء، في “البنتاغون”، إنه من الإنصاف القول إن إيران مستمرة في تواصل سلوكها الخبيث في جميع أنحاء المنطقة، وإن حكومة طهران تواصل تصدير الإرهاب ودعم الحوثيين وغيرهم لاستمرار سلوكها الخبيث.