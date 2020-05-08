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الكويت تقرر تطبيق حظر شامل في البلاد اعتبارا من الاحد المقبل

الكويت تقرر تطبيق حظر شامل في البلاد اعتبارا من الاحد المقبل
http://almnatiq.net/?p=861785

أقر مجلس الوزراء الكويتي، الجمعة، تطبيق حظر شامل في البلاد ابتداء الأحد 10 مايو إلى غاية 30 آيار.

و أعلن الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم، الجمعة، إنه بناء على توجيه السلطات الصحية فقد قرر مجلس الوزراء تطبيق الحظر الشامل في البلاد ابتداء من يوم الأحد الموافق 10 مايو 2020 الساعة 4 عصرا وحتى 30 آيار 2020 .

وسجلت الكويت اليوم 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 7208 حالات في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 47 حالة.

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