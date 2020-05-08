لجنة تنظيم سكن الوافدين تعلن عن 8 خطوات للحصول على سكن بديل مرخص للقاطنين

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن 8 خطوات رئيسة للمنشآت التي لديها تكدس سكن الوافدين ، لتقديم طلب للحصول على سكن بديل تتوافر به الاشتراطات الخاصة بمساكن الوافدين خلال أزمة فيروس كورونا الجديد.

وأشارت إلى أن الخطوات تبدأ بتسجيل اسم صاحب المنشأة، وتدوين رقم السجل التجاري، واختيار منطقة السكن، وتحميل ملفات بيانات القاطنين ، ثم كتابة رقم أساسي وإضافي للجوال، يليه الإفصاح عن إسكان الوافدين إن وجد، والإفصاح عن عدد المصابين في حال وجودهم، وأخيرا التعهد بصحة البيانات المسجلة في البوابة.

ودعت الوزارة جميع منشآت القطاع الخاص بأهمية تسجيل بيانات المنشآت التي لديها سكن وافدين متكدسة في البوابة الجديدة التي أطلقتها اللجنة لدعم القطاع الخاص وذلك لطلب سكن بديل عبر الرابط التالي: https://dc.momra.gov.sa/ar/request-alternative-housing-group.