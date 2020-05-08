احدث الأخبار

لجنة تنظيم سكن الوافدين تعلن عن 8 خطوات للحصول على سكن بديل مرخص للقاطنين
أبرز المواد
 الكويت تقرر تطبيق حظر شامل في البلاد اعتبارا من الاحد المقبل
أبرز المواد
 المملكة تستبدل أنظمة باتريوت الأمريكية المضادة للصواريخ بأنظمة سعودية
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم والتدريب تجري 69 دراسة عن اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل العلمي للتحري عن جودتها وقياسها لمستهدفاتها
أبرز المواد
 طفرة جديدة تطرأ على كورونا.. وآمال بتحوله إلى “فيروس وديع”
أبرز المواد
 قارة وحيدة لم يصلها كورونا.. تعرف إلى أكثر بقاع الأرض أمانا
أبرز المواد
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ 79.. ومتحدث الصحة يؤكد تعافي 9120 حالة
أبرز المواد
 بينهم داعش.. اتهامات لأطراف بسوريا باستغلال كورونا لمهاجمة المدنيين
أبرز المواد
 الكونغرس يدرس إطلاق اسم “طبيب ووهان” على شارع سفارة الصين
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 هشام الفالح يشكر القيادة على الثقة بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية
محليات
 أشجار الجاكرندا تزين طرقات وميادين أبها
منطقة عسير
لجنة تنظيم سكن الوافدين تعلن عن 8 خطوات للحصول على سكن بديل مرخص للقاطنين

لجنة تنظيم سكن الوافدين تعلن عن 8 خطوات للحصول على سكن بديل مرخص للقاطنين

أبرز المواد
الكويت تقرر تطبيق حظر شامل في البلاد اعتبارا من الاحد المقبل

الكويت تقرر تطبيق حظر شامل في البلاد اعتبارا من الاحد المقبل

أبرز المواد
المملكة تستبدل أنظمة باتريوت الأمريكية المضادة للصواريخ بأنظمة سعودية

المملكة تستبدل أنظمة باتريوت الأمريكية المضادة للصواريخ بأنظمة سعودية

أبرز المواد
هيئة تقويم التعليم والتدريب تجري 69 دراسة عن اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل العلمي للتحري عن جودتها وقياسها لمستهدفاتها

هيئة تقويم التعليم والتدريب تجري 69 دراسة عن اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل العلمي للتحري عن جودتها وقياسها لمستهدفاتها

أبرز المواد

لجنة تنظيم سكن الوافدين تعلن عن 8 خطوات للحصول على سكن بديل مرخص للقاطنين

لجنة تنظيم سكن الوافدين تعلن عن 8 خطوات للحصول على سكن بديل مرخص للقاطنين
http://almnatiq.net/?p=861788

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن 8 خطوات رئيسة للمنشآت التي لديها تكدس سكن الوافدين ، لتقديم طلب للحصول على سكن بديل تتوافر به الاشتراطات الخاصة بمساكن الوافدين خلال أزمة فيروس كورونا الجديد.
وأشارت إلى أن الخطوات تبدأ بتسجيل اسم صاحب المنشأة، وتدوين رقم السجل التجاري، واختيار منطقة السكن، وتحميل ملفات بيانات القاطنين ، ثم كتابة رقم أساسي وإضافي للجوال، يليه الإفصاح عن إسكان الوافدين إن وجد، والإفصاح عن عدد المصابين في حال وجودهم، وأخيرا التعهد بصحة البيانات المسجلة في البوابة.
ودعت الوزارة جميع منشآت القطاع الخاص بأهمية تسجيل بيانات المنشآت التي لديها سكن وافدين متكدسة في البوابة الجديدة التي أطلقتها اللجنة لدعم القطاع الخاص وذلك لطلب سكن بديل عبر الرابط التالي: https://dc.momra.gov.sa/ar/request-alternative-housing-group.

روابط ذات صلة

الكويت تقرر تطبيق حظر شامل في البلاد اعتبارا من الاحد المقبل

الكويت تقرر تطبيق حظر شامل في البلاد اعتبارا من الاحد المقبل
المملكة تستبدل أنظمة باتريوت الأمريكية المضادة للصواريخ بأنظمة سعودية

المملكة تستبدل أنظمة باتريوت الأمريكية المضادة للصواريخ بأنظمة سعودية
هيئة تقويم التعليم والتدريب تجري 69 دراسة عن اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل العلمي للتحري عن جودتها وقياسها لمستهدفاتها

هيئة تقويم التعليم والتدريب تجري 69 دراسة عن اختبار القدرات العامة واختبار التحصيل العلمي للتحري عن جودتها وقياسها لمستهدفاتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*