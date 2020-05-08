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الأمير تركي بن طلال يُكرِّم مدير الدفاع المدني ومدير المتابعة

الأمير تركي بن طلال يُكرِّم مدير الدفاع المدني ومدير المتابعة

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ضمن توجه هيئة تطوير عسير وبعد الشروع في إزالة تشوهات لعدد من المباني التابعة:

الأمير تركي بن طلال يُكرِّم مدير الدفاع المدني ومدير المتابعة

الأمير تركي بن طلال يُكرِّم مدير الدفاع المدني ومدير المتابعة
http://almnatiq.net/?p=861808
المناطق - عسير

كرَّم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد علي بن عبدالله السعوي، ومدير المتابعة بالإدارة العقيد مسفر القحطاني، وذلك بعد اطلاعه على البداية الناجحة في إزالة التشوهات البصرية التي وجَّه بها ، وتم العمل عليها خلال الفترة الماضية في إدارات ومراكز الدفاع المدني، والتي بلغت 69 مبنى، منها 16 مبنى حكوميًّا، بما يحقق تناغمًا بصريًّا، وتحقيق بيئةٍ ملائمةٍ لنظر العابر في طرقات المنطقة.

وأثنى أمير منطقة عسير على معدل العمل المنجز في إزالة التشوهات البصرية بوقت قصير والتي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية في إدارات ومراكز الدفاع المدني، موجهًا بعمل خطةٍ زمنيةٍ لمتابعة تطبيق إزالة تشوهات مباني الدفاع المدني بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن الأمير تركي بن طلال يواصل متابعة تطبيق ابعاد مبادرة “عسير كذا أجمل” التي أطلقها الصيف الماضي لتعزِّز من الحفاظ على الذوق العام وازالة التشوهات البصرية في كل منحى من مناحي الحياة ، وسط مشاركةٍ واسعةٍ جعلتها أحد أكبر المبادرات قياسًا بالمخطط له، وذلك لتوفير بيئةٍ متجددةٍ جاذبة تليق بعسير وأهلها.

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