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بلدية القطيف تضبط معملين لإنتاج المعسل المغشوش وتتلف 920 كيلو جرام

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بلدية القطيف تضبط معملين لإنتاج المعسل المغشوش وتتلف 920 كيلو جرام

بلدية القطيف تضبط معملين لإنتاج المعسل المغشوش وتتلف 920 كيلو جرام
http://almnatiq.net/?p=861809
القطيف - المناطق

ضبطت بلدية محافظة القطيف معملين لإنتاج المعسل المغشوش ومواد أولية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية تستخدم في صناعة المعسل، وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية بالتعاون مع الجهات المختصة على محلات بيع منتجات التبغ للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين خلال الأسبوع الماضي على المنشآت الغذائية في المحافظة، شملت عدداً من منشآت بيع منتجات التبغ والمعسل، مكثفة نشاطها الرقابي لضمان المحافظة على الإصحاح البيئي وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرًا على الصحة العامة للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأشار الى أن البلدية بالتعاون مع الجهات المختصة ضبطت معملين لإنتاج المعسل المغشوش ومواد أولية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية تستخدم في صناعة المعسل، وأتلفت ضمن جولاتها على محلات بيع التبغ 920 كجم من المعسل والمواد الأولية مجهولة المصدر، مؤكداً استمرار الجولات الرقابيّة على جميع المحلات في نطاق المحافظة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كافة الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

وبين أن الفرق الرقابية التفتيشية التابعة للبلدية، كثفت جولاتها على المحلات الموزعة لمنتجات التبغ، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لمراقبة منتجات التبغ، وتسعى لمنع انتشار استخدام المنتجات المغشوشة.

وأضاف المهندس الحسيني، أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، وكذلك تطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكداً تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».

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