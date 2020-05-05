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“ابراهيم آل ناصر” يُرزق بمولودة

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“ابراهيم آل ناصر” يُرزق بمولودة

http://almnatiq.net/?p=861817
المناطق - عسير

رزق الأستاذ “إبراهيم آل ناصر” رئيس المجلس البلدي ببلدية الساحل بمولودة جديدة، جعلها الله من مواليد السعادة ومن حفظة كتابه الكريم.

و “صحيفة المناطق الإلكترونية ” تبارك لـ” الأستاذ إبراهيم قدوم المولودة ، وتدعو الله أن يبارك فيها ويحفظها من كل شر.

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