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أمانة الشرقية تنفذ 975 جولة رقابية وترفع أكثر من 7000 طن نفايات وتعقم أكثر من 7000 موقع خلال يوم

أمانة الشرقية تنفذ 975 جولة رقابية وترفع أكثر من 7000 طن نفايات وتعقم أكثر من 7000 موقع خلال يوم

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المنطقة الشرقية

أمانة الشرقية تنفذ 975 جولة رقابية وترفع أكثر من 7000 طن نفايات وتعقم أكثر من 7000 موقع خلال يوم

أمانة الشرقية تنفذ 975 جولة رقابية وترفع أكثر من 7000 طن نفايات وتعقم أكثر من 7000 موقع خلال يوم
http://almnatiq.net/?p=861825
المناطق - الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية ، ٩٤٠ جولة ميدانية تفتيشية، منها ٣٥ جولة مشتركة مع مجموعة من الجهات ذات العلاقة، وذلك يوم أمس الخميس ١٤ رمضان ١٤٤١هـ، والتي تأتي ضمن حملات الجولات الرقابية التفتيشية الميدانية وحملات التعقيم والتطهير للمحلات ومراكز التسوق والأماكن العامة، والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-١٩) خلال شهر رمضان المبارك.

وسجلت الجولات الميدانية مجموعة من المخالفات قدرت بـ ١٦ مخالفة، تمثلت في التكدس في الأسواق المركزية، إضافة إلى ٣ مخالفات تكدس في مساكن العمالة، كما شملت الجولات أيضا رصد ٣١ مخالفة لمجموعة من الأسواق والمراكز التجارية لعدم تطبيق التدابير الصحية المرتبطة للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى إصدار مخالفة واحدة لمزاولة أنشطة من المحلات الغير مستثناة و ٥٩ مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة منع التجول، كما تم إصدار شهادات صحية لعدد من المنشآت والتي قدرت بـ ٥٢ شهادة .

وقامت الأمانة فيما يخص النظافة والإصحاح البيئي برفع ٧٣٨٨ طن من النفايات، بمشاركة ١٠٩٠ فرد و ١٨٦٨ آلية ومعدة من معدات النظافة والإصحاح البيئي وذلك من مخلفات المحلات والأسواق التجارية، بالإضافة إلى الأحياء والشوارع العامة، حيث تم تطهير وتعقيم ٦١١٢ موقع عاما، وإزالة ٤٢٨٦ متر مكعب من الأنقاض والمخلفات ، ومصادرة ٢٨١ كجم من المنتجات المخالفة والغير الصالحة للاستخدام، وتنظيف وتطهير ١٣٣٣ موقعاً في المحلات والأسواق التجارية باستخدام ٢١٢٨٤٥ لتر من المعقمات والمطهرات المستخدمة في عملية التطهير والتعقيم .

وتحرص أمانة المنطقة الشرقية على سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة من خلال رصد المخالفات وزيادة الإجراءات الاحترازية على المحلات والأسواق التجارية من أجل بيئة آمنة على الجميع والوقاية من فيروس كورونا، كما تسعد الأمانة بالتواصل معها من خلال مركز ٩٤٠ أو من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي في حال وجود أي استفسار أو مخالفات تم رصدها من قبل المواطنين أو المقيمين على المحلات والأسواق التجارية.

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