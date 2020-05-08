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بأكثر من 3 مليون ريال جمعية البر بأبها تنفذ برنامج ” تعاون ” للجهات الاجتماعية بمنطقة عسير

بأكثر من 3 مليون ريال جمعية البر بأبها تنفذ برنامج ” تعاون ” للجهات الاجتماعية بمنطقة عسير

منطقة عسير
أمانة الشرقية تنفذ 975 جولة رقابية وترفع أكثر من 7000 طن نفايات وتعقم أكثر من 7000 موقع خلال يوم

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بأكثر من 3 مليون ريال جمعية البر بأبها تنفذ برنامج ” تعاون ” للجهات الاجتماعية بمنطقة عسير

بأكثر من 3 مليون ريال جمعية البر بأبها تنفذ برنامج ” تعاون ” للجهات الاجتماعية بمنطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=861832
المناطق - عسير

قامت جمعية البر بأبها من خلال برنامج ” تعاون ” الذي يقدم خدماته للجهات الاجتماعية بمنطقة عسير ؛ بدعم 41 جهة اجتماعية بمبلغ 3.061.901 ريال لتوزيع 6806 سلة غذائية في هذه الفترة من جائحة كورونا ، وتلبية لحاجة هذه الجهات للدعم والمساندة لمساعدة الأسر المحتاجة لديها ، ويأتي ذلك من باب التعاون وتعزيزاً للعمل الاجتماعي .

أوضح هذا أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس ، داعياً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين على ما يوليانه من اهتمامٍ بالغ بشؤون المواطن والمقيم على حدٍ سواء ، شاكراً لسمو أمير منطقة عسير ما يبذله تجاه العمل الاجتماعي بالمنطقة ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دعمها ومؤازرتها للجهات الخيرية والاجتماعية ، مهيباً بأهل الجود والإحسان لدعم الجمعية لتواصل مسيرتها وخدماتها الاجتماعية .

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