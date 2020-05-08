جمعية أيتام تبوك تطلق حملة “عيدنا بهجة” لكسوة 1013 يتيماً ويتيمة بالعيد

المناطق- تبوك :

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في منطقه تبوك حملة “عيدنا بهجه” لكسوة 1013 يتيماً ويتيمة خلال عيد الفطر المبارك.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية المهندس عبدالعزيز بن رمضان القيسي أن اطلاق هذه الحملة يأتي في اطار الخدمات والبرامج الكثيرة التي تقدمها الجمعية للأيتام في المنطقة.

وأفاد أن قيمة الكسوة لليتيم الواحد أو لليتيمة يبلغ 200 ريال وسيتم تسليمها خلال الأيام القادمة لتحقق الهدف المنشود منها، مؤكداً أن الحملة تعد من الأعمال الإنسانية التي تتبناها الجمعية مقدماً شكره لجميع الداعمين والمشاركين والمساهمين بهذه الحملة وغيرها من فعاليات ومبادرات الجمعية.