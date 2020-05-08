6167 طالباً وطالبة يلتحقون عن بعد في حلقات تحفيظ القرآن بتبوك

التحق 6167 طالباً وطالبة بحلقات تحفيظ القرآن الكريم وغيرها من الدورات والبرامج التي تنظمها وتشرف عليها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة تبوك وذلك من خلال الفصول الافتراضية ووسائل الاتصال الحديثة.

وأوضح رئيس الجمعية ناجي بن زارع أبو دريهم أن الدورات والبرامج القرآنية وحلقات التحفيظ التحق بها 1780 طالباً بإشراف 170 معلماً، فيما افتتحت 187 حلقة خاصة بالدور النسائية، جاءت متنوعة بين الدورات المكثفة للمعلمات وحلقات الإسناد والحفظ والمراجعة للطالبات التحق بها 2444 طالبة و1107 من الأمهات و 381 من الصغيرات يشرف عليها 224 إدارية ومعلمة.

وأضاف أن قسم تأهيل المعلمين والمعلمات في الجمعية مستمر بتنفيذ برنامج القراءات القرآنية المتواترة الذي يعنى بتأسيس المشاركين في أصول القراءات العشر المتواترة باستخدام الفصول الافتراضية ويهدف إلى رفع كفاءة المعلمين المتصدرين لتعليم كتاب الله ونشر القراءات القرآنية في تبوك حيث بلغ عدد المستفيدين 69 معلماً وعدد الأجزاء المستهدفة 138 جزءاً بالقراءات والروايات القرآنية المتواترة وبرنامج زاد الرمضاني الذي يستهدف طالبات الثانوية العامة والمرحلة الجامعية ويهدف إلى المراجعة والحفظ وتأهيلهن للتدريس بحلقات التحفيظ بالجمعية وبلغ عدد المستفيدات من البرنامج 140 طالبة.

وأشار إلى أن برنامج “مقرأة اتقان” بنين وبنات يعمل بطريقة منهجية للحفظ والمتابعة ويمكن المستفيد من حفظ القرآن الكريم كاملاً، ويهدف إلى تخريج 500 حافظ وحافظة متقنة خلال الخمس سنوات القادمة حيث وصل عدد الطلاب والطالبات الملتحقين في البرنامج لـ 315 طالباً وطالبة .