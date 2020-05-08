القسم النسوي ببلدية تيماء يكثف جولاته الرقابية

المناطق- تبوك- علي العميري:

يواصل القسم النسوي ببلدية محافظة تيماء جولاته الرقابية الميدانية على المنشآت النسائية والاسر المنتجه بالمحافظة، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازيه والوقائيه ضد تفشي فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامه بن هليل البلوي أن القسم النسوي قام خلال الاسابيع الماضيه بـ ٢٥ جولة رقابية على الاسر المنتجه وشملت منتجاتها في مختلف النشاطات النسائية مشيراً إلى أنه تم إنذار عدد ٢ محل. ومخالفة محل . وأضاف أن البلدية تقوم خلال جولاتها بالتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية لأنشطتها والاجراءات الاحترازيه ضد تفشي فيروس كورونا.