المتهم بإطلاق النار على مسجد في النرويج خلال محاكمته: أنا سعيد للغاية

قال مواطن نرويجي متهم بإطلاق النار على مسجد في أوسلو، وقتل أخته غير الشقيقة، عن أفعاله في رده على أسئلة فريق دفاعه اليوم الجمعة، إنه سعيد للغاية.

وأوضح المتهم فيليب مانشاوس، خلال اليوم الثاني من محاكمته، إنه “استلهم” هجومه من المشتبه به الاسترالي العنصري برنتون تارانت ، المتهم بقتل 51 شخصًا في مسجدين في كرايستشيرش بنيوزيلندا في عام 2019.

وأضاف مانشاوس خلال حديثه لأحد علماء النفس الذين عينتهم المحكمة وشخصوا حالته العام الماضي: “سعيد للغاية لتشخيص حالتي على أنني مؤهل للخضوع للمساءلة”.

واستطرد مانشاوس – ذو الـ22 عاما- عند سؤاله عن حالته خلال الحجز، قائلا إنه لا يعاني من مشاكل في النوم ، وإن حالته “مستقرة” وإنه لا يشعر بالاكتئاب.

وقال المدعي العام إن مانشاوس أطلق النار على أخته غير الشقيقة (17 عامًا)، أربع مرات. وجرى العثور على جثتها في منزله في بلدة بارون، غرب أوسلو في 10 آب/أغسطس الماضي، وهو نفس يوم هجومه على المسجد.

يذكر أن فيليب أطلق النار على مسجد بالنرويج قرب أسلو في أغسطس الماضي، ولم يصب أي شخص في الحادث الذي وقع في مسجد مركز النور الاسلامي، عندما تمكن شخصان في المسجد من السيطرة على مانشاوس بعد اشتباك معه.

وتم بث وقائع الجلسة عبر رابط فيديو بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.