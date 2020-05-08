مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في باكستان

المناطق_الرياض

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم الرابع عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19”.

وجرى توزيع 1,268سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 7,608 أفراد، بإقليم البنجاب، منها 700 سلة غذائية تزن 23 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 4,200 فرد, و226 سلة غذائية تزن 7 أطنان في منطقة بهاول نجر، استفاد منها 1,356 فردا، و342 سلة غذائية تزن 11 طنًا في منطقة رحيم يار خان، استفاد منها 2,052 فرداً، ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول 17,591 سلة غذائية.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.