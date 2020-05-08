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مصر: 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة

مصر: 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 حالة وفاة
http://almnatiq.net/?p=861863
المناطق_الرياض

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، إنه تم تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف مجاهد، في بيان صحفي، أنه تم تسجيل 21 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى و503.

في السياق، أوضح مجاهد أن الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا، بعد خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي.

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