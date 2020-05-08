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البنوك السعودية تحذر من استخدام رقم سري واحد لأكثر من بطاقة بنكية

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البنوك السعودية تحذر من استخدام رقم سري واحد لأكثر من بطاقة بنكية

البنوك السعودية تحذر من استخدام رقم سري واحد لأكثر من بطاقة بنكية
http://almnatiq.net/?p=861882
المناطق_الرياض

حذرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، العملاء من استخدام رقم سري واحد لأكثر من بطاقة بنكية.

جاء ذلك حسب ما أعلنه حساب البنوك السعودية على “تويتر”، اليوم الجمعة، قائلًا إنه في حال امتلاك عميل البنك أكثر من بطاقة بنكية فعليه أن يتجنب اختيار رقم سري واحد لكل البطاقات وتغيير تلك الأرقام.

يشار إلى أن البنوك حددت في وقت سابق، المعايير المطلوبة لضمان الاستخدام الآمن للأرقام السرية للبيانات البنكية، وشددت على عدم الإفصاح عن الأرقام السرية والبيانات البنكية للبطاقة البنكية والائتمانية لضمان سريتها وحفظًا لحقوق العملاء.

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