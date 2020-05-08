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منطقة الرياض

“سكني” يوقع 9 اتفاقيات لبناء نحو 2500 وحدة سكنية بالمنطقة الشرقية

“سكني” يوقع 9 اتفاقيات لبناء نحو 2500 وحدة سكنية بالمنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=861891
المناطق_الدمام

وقعّ برنامج “سكني” عدداً من الاتفاقيات مع شركات التطوير العقاري، وذلك لتنفيذ وبناء 2422 وحدة سكنية متنوعة ما بين فيلا وتاون هاوس وشقق في الدمام والخبر والاحساء، وذلك بحضور المشرف العام على وكالة التطوير العقاري المهندس مازن بن محمد الداوود، ضمن جهود البرنامج في ضخ المزيد من المشاريع السكنية التي تلبّي رغبات الأسر السعودية وإتاحتها للحجز ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة عبر تطبيق وموقع سكني.

وتستهدف الاتفاقيات الموقعة إنشاء مشاريع سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية، حيث شملت التوقيع مع شركة “عنان العقار” لتنفيذ 753 وحدة سكنية من نوع “فيلا” في مشروع “النخبة” في حي النخبة بالدمام، وشركة “اسكو العالمية” لبناء 115 فيلا سكنية في مشروع “اصداف” في حي العزيزية بالخبر، وشركة “الخليجية للتعمير” لتنفيذ مشروع “أنار” في حي أشبيليا بمحافظة الخبر الذي يضم 72 وحدة سكنية من نوع “شقق”، إضافة إلى التوقيع مع شركة “مجموعة العبدالقادر” لبناء 200 شقة في مشروع “خبر داون تاون” بحي الجوهرة بالخبر، وشركة “اسوار المتحدة” لبناء 100 فيلا في مشروع “اسوار العزيزية” بحي العزيزية بالخبر، وكذلك مشروع “بارك فيو” لشركة “سمو الأصالة” لبناء 480 وحدة سكنية من نوع “فيلا” و”تاون هاوس”، بالإضافة إلى شركة “دار وإعمار” لبناء 592 فيلا في مشروع “سرايا العزيزية” الواقع بحي العزيزية بالخبر، وشركة “المطورون” لبناء 89 فيلا في مشروع “فيولا فيلا” الواقع في مخطط الربوة في الاحساء، إضافة إلى التوقيع مع شركة “دروازة الشرق للتطوير والاستثمار العقاري” لبناء 21 فيلا في “مشروع سلام” الواقع في حي السلام بالمبرز في الاحساء.

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