احدث الأخبار

أمانة منطقة الجوف تواصل حملاتها لإزالة السيارات التالفة
أبرز المواد
 أمر ملكي بتمديد خدمة ثلاثة من مديري الجامعات لمدة 4 سنوات
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن والحماية بأملج تشارك في نقاط منع التجول والإفطار بالميدان
أبرز المواد
 الأرصاد: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة في عسير
أبرز المواد
 «موانئ» تطلق مبادرات داعمة لمنشآت القطاع الخاص العاملة في مجال الموانئ
أبرز المواد
 «الصحة» تطلق خدمة الواتسآب لمركز 937
أبرز المواد
 الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالشرقية يدشّن عيادة الرعاية العاجلة
المنطقة الشرقية
 الدفاع المدني بالأحساء يخمد حريقاً بأحد المنازل بسبب تسرب غاز من الاسطوانة
أبرز المواد
 صراف آلي مطلب سكان الشبحة 
أبرز المواد
 رئيس الهلال الأحمر: يشيد بالدور الإنساني لمنظمات الهلال والصليب الأحمر في مواجهة كورونا
أبرز المواد
 بينها 29 رخصة بناء سكني.. إصدار أكثر من 100 رخصة لخدمة المواطنين عن بعد بالمدينة
أبرز المواد
 جهود أمنية مكثفة بجدة للقبض على مواطن أصاب آخر بطلق ناري
أبرز المواد
أمانة منطقة الجوف تواصل حملاتها لإزالة السيارات التالفة

أمانة منطقة الجوف تواصل حملاتها لإزالة السيارات التالفة

أبرز المواد
أمر ملكي بتمديد خدمة ثلاثة من مديري الجامعات لمدة 4 سنوات

أمر ملكي بتمديد خدمة ثلاثة من مديري الجامعات لمدة 4 سنوات

أبرز المواد
القوات الخاصة للأمن والحماية بأملج تشارك في نقاط منع التجول والإفطار بالميدان

القوات الخاصة للأمن والحماية بأملج تشارك في نقاط منع التجول والإفطار بالميدان

أبرز المواد
الأرصاد: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة في عسير

الأرصاد: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة في عسير

أبرز المواد

أمانة منطقة الجوف تواصل حملاتها لإزالة السيارات التالفة

أمانة منطقة الجوف تواصل حملاتها لإزالة السيارات التالفة
http://almnatiq.net/?p=861897
المناطق_محمد الحسن

بتوجيه و متابعة سعادة آمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان تواصل أمانة منطقة الجوف جهودها منذ بداية شهر رمضان المبارك 1441 أعمال رفع وإزالة السيارات التالفة والمتعطلة التي يكثر انتشارها في الأحياء والشوارع والميادين لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وبلغت السيارات التالفة التي تم رفعها 10 مركبات وإنذار أكثر من 20 مركبة  .

كما أهابت أمانة منطقة الجوف بأصحاب السيارات التالفة والمهملة برفعها ونقلها وذلك استشعاراً لما تشكله السيارات التالفة والمهملة من خطر على السكان، وتشويهها للمشهد العام في المدن ويمكن الإبلاغ عن أماكن تواجدها من خلال التواصل مع خدمة العملاء 940 .

وتهدف الحملة إلى معالجة التشوه البصري وضرورة الحفاظ على المنظر العام لأحياء وشوارع مدينة سكاكا من التشويه والتلوث البيئي من خلال إزالة جميع السيارات التالفة والعمل على تنظيف الأحياء أول بأول وفق خطط النظافة العامة .

روابط ذات صلة

أمر ملكي بتمديد خدمة ثلاثة من مديري الجامعات لمدة 4 سنوات

أمر ملكي بتمديد خدمة ثلاثة من مديري الجامعات لمدة 4 سنوات
القوات الخاصة للأمن والحماية بأملج تشارك في نقاط منع التجول والإفطار بالميدان

القوات الخاصة للأمن والحماية بأملج تشارك في نقاط منع التجول والإفطار بالميدان
الأرصاد: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة في عسير

الأرصاد: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة في عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*