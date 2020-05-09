أمانة منطقة الجوف تواصل حملاتها لإزالة السيارات التالفة

المناطق_محمد الحسن

بتوجيه و متابعة سعادة آمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان تواصل أمانة منطقة الجوف جهودها منذ بداية شهر رمضان المبارك 1441 أعمال رفع وإزالة السيارات التالفة والمتعطلة التي يكثر انتشارها في الأحياء والشوارع والميادين لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وبلغت السيارات التالفة التي تم رفعها 10 مركبات وإنذار أكثر من 20 مركبة .

كما أهابت أمانة منطقة الجوف بأصحاب السيارات التالفة والمهملة برفعها ونقلها وذلك استشعاراً لما تشكله السيارات التالفة والمهملة من خطر على السكان، وتشويهها للمشهد العام في المدن ويمكن الإبلاغ عن أماكن تواجدها من خلال التواصل مع خدمة العملاء 940 .

وتهدف الحملة إلى معالجة التشوه البصري وضرورة الحفاظ على المنظر العام لأحياء وشوارع مدينة سكاكا من التشويه والتلوث البيئي من خلال إزالة جميع السيارات التالفة والعمل على تنظيف الأحياء أول بأول وفق خطط النظافة العامة .