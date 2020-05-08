رئيس الهلال الأحمر: يشيد بالدور الإنساني لمنظمات الهلال والصليب الأحمر في مواجهة كورونا

المناطق_خالد الضبييي

هنأ معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم الأسرة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يوافق الثامن من شهر مايو تحت شعار (استمر بالتصفيق) وسط ظروف استثنائية تعطلت معها جميع مظاهر الحياة الطبيعية فأصبحت كل دولة تعيش عزلة تامة تخوض خلالها حرباً مع فايروس كورونا الذي اجتاح العالم بوتيرة متسارعة رغم الجهود الدولية المبذولة، وفي خضم هذه الكارثة الوبائية التي يعيشها العالم الا أن العمل الإنساني في الهيئة رغم هذه الجائحة استمرت في تقديم عملها الإنساني من خلال مباشرة الحالات الإسعافية الطارئة مع الاخذ بكافة الاحتياطات والتجهيزات التي تضمن سلامة الفرق الطبية والاسعافية التي تباشر حالات الاشتباه من الاصابة بفايروس كورونا

وهيئة الهلال الأحمر السعودي كونها عضو فعال في منظومة العمل الإنساني ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي وتأتي قوتها من مكانة المملكة العربية السعودية والدعم الذي تتلقاه من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظة الله- لاسيما وأنها تقدم العمل الإنساني منذ ما يقارب التسعة عقود ولديها القدرة الكافية في إدارة الازمات والكوارث لاسمح الله في حال حدوثها.

حيث قامت الهيئة بتجهيز كافة مراكزها الإسعافية في شتى مدن ومحافظات المملكة، وتخصيص 13 غرفة عمليات لاستقبال البلاغات الإسعافية إذا بلغ عدد الاتصالات الواردة لغرف العمليات في جميع مناطق المملكة منذ بدء الأزمة وصلت أكثر من مليوني مكالمة بالإضافة إلى أكثر من 200 ألف بلاغ إسعافي تم نقل خلالها أكثر من مائة ألف حالة إسعافية إلى المنشآت الصحية.

وأوضح معالي الدكتور القاسم بأن الهيئة اطلقت العديد من البرامج التدريبية ( التعلم عن بعد ) خلال هذه الجائحة لإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين خلال فترة تواجدهم في منازلهم وقت منع التجول بما يعود عليهم بالفائدة فقد قدمت حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة التي تناسب كافة افراد المجتمع حيث تم تقديم عدد من الدورات لافراد المجتمع بالإضافة الى برامج تدريبية للممارسين الصحيين حيث بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية التي اطلقتها الهيئة أكثر من 230 ألف مستفيد.

وأضاف القاسم أن الهيئة في ظل هذه الجائحة واصلت الفرق التطوعية مبادرتها التطوعية والتوعوية حيث شاركت في أكثر من 250 فرصة تطوعية تمثلت في تأمين نقاط فرز أولي في عدد من الجهات الحكومية والخاصة وفي الأماكن الحيوية في بعض المناطق كالمجمعات التجارية والنقاط الأمنية داخل المدن وخارجها بمشاركة 3800 متطوع ومتطوعة للتعريف بطرق الوقاية من فايروس كورونا بالإضافة إلى تقديم دعم العمل في غرف العمليات التي تشهد كثافة في تلقي الاتصالات، وبإجمالي ساعات تطوعية بلغت أكثر من 41 ألف ساعة تطوعية.

وأشاد معالي رئيس الهيئة بالدور الإنساني الكبير الذي تقوم به منظمات وهيئات وجمعيات الهلال والصليب الأحمر حول العالم وما تقدمه من خدمات إسعافية وإغاثية للمصابين بفيروس كورونا، فضلا عن الجهود والبرامج التوعوية الهائلة التي تساهم في رفع الوعي الاجتماعي والصحي بطرق الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وقال معاليه إن هيئة الهلال الأحمر السعودي فخورة بما يقدمه منسوبي الهيئة من إداريين ومسعفين ومتطوعين، والذين يبذلون قصارى جهدهم ويعملون على مدار الساعة لدعم المجتمع وتقديم الخدمات الإسعافية ، مشيرًا إلى أن القطاعات الصحية تقدم جهودا هائلة للحفاظ على سلامة الناس وصحتهم.

وأضاف معاليه: “لقد قدم منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة أروع النماذج الوطنية في التفاني والتكاتف والعمل في كافة الميادين من أجل التصدي لجائحة كورونا المستجد والحد من انتشاره والتوعية بمخاطره، وذلك بالتكامل مع كافة الجهات الصحية الأخرى.

وتابع الدكتور القاسم: “إنها مرحلة صعبة على الجميع، لكن الأمل يحدوني عندما أرى شجاعة وتفاني المسعفين والمتطوعين، بالإضافة إلى شجاعة وتفاني الملايين من المتطوعين والموظفين في 191 دولة أخرى في جميع أنحاء العالم وهذا التضامن العالمي سيساعد العالم بإذن الله على الصمود أمام هذه الجائحة.

واختتم معاليه أن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تتشكل من عدة مكونات تسترشد جميعها بنفس المبادئ الأساسية السبعة وهي الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال والخدمة التطوعية والوحدة والعالمية، مشيرا إلى أنها منظمة غير متحيزة ومحايدة ومستقلة تؤدي مهمة إنسانية بحتة، بهدف تفادي المعاناة بنشر وتعزيز مبادئ القانون الدولي الإنساني.