الدفاع المدني بالأحساء يخمد حريقاً بأحد المنازل بسبب تسرب غاز من الاسطوانة

المناطق – فتحيه عبدالله

تمكنت فرقة من الدفاع المدني بمحافظة الأحساء من إخماد حريق بأحد المنازل وذلك بسبب تسرب غاز من الاسطوانة ولم تحدث أي إصابات ولله الحمد .

جدير بالذكر أن الدفاع المدني بالأحساء تمكن أيضا من إخماد حريق بالأمس في أحد المنازل أيضاً لنفس السبب.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين عبر حسابها في تويتر إلى تجنب أخطار أسطوانات الغاز في المنازل بإتباع بعض التعليمات من بينها التأكد من أسطوانات الغاز ووصلاتها ، ووضع أسطوانة الغاز بعيداً عن المواد القابلة للاشتعال ، و فحص الموقد والأفران باستمرار ، وإغلاق صمام أسطوانة الغاز قبل النوم أو عند الخروج من المنزل.