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«الصحة» تطلق خدمة الواتسآب لمركز 937

«الصحة» تطلق خدمة الواتسآب لمركز 937
http://almnatiq.net/?p=861915
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الصحة، عن بدء العمل بخدمة الواتس لمركز إتصال الصحة 937 وذلك في مرحلتها الأولى حيث ستوفر فقط خدمة الشات بوت (الدردشة التفاعلية) وذلك عبر رقم واتس اب المركز 920005937 .

وأبانت الصحة أنه في بداية المحادثة سوف تظهر للمستفيد الخدمات التالية” معلومات عن فيروس كورونا المستجد، مواقع مراكز الرعاية الصحية الأولية ، خدمة موعد ، بادر بالتطوع الصحي، التبرع بالدم ،التواصل مع مركز صحة 937 ”

تجدر الإشارة أن مركز إتصال الصحة 937 يواصل تقديم خدماته للمستفيدين، حيث أنه هو صوت المستفيد والمجتمع، ويعمل وفق منهجيات الارتكاز والمحورية حول المستفيد لتقديم جميع الخدمات ولا يقف دوره فقط على تلقي الاتصالات، حيث يتابع ويتحقق من إغلاق البلاغات والشكاوى ويقيس الرضا ويرفع مقترحات التحسين، ويقوم كذلك بتحليل البيانات وتقديم الإحصائيات والتوصيات بما يكفل تحسين الخدمات وتقديم حلول ابداعية لضمان تقديم أفضل الخدمات وبما يدعم تطوير الخدمات والأعمال، ويدعم التطبيقات الإلكترونية المقدمة من وزارة الصحة.

ويعمل في المركز أكثر من 1000 موظف اخصائي خدمة عملاء وطبيب عبر القنوات المختلفة (هاتفية، تواصل اجتماعي، البريد الالكتروني، التطبيقات الالكترونية، الدردشة الفورية في موقع الوزارة)

ويعد المركز أحد مراكز الاتصال التي تعمل ضمن الإدارة العامة لمراكز الاتصال في وزارة الصحة بالإضافة الى جانب مركز متخصص بقطاع الأعمال وكذلك مركز متخصص بخدمات الموظفين.

كما يعمل المركز وفق أفضل الممارسات في مجال التميز والخدمات الاتصالية ويقوم بتقديم الخدمات التالية ( خدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء. خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية.• خدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين.• الدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الالكترونية.• خدمة الاحالات الطبية وطلبات العلاج.• خدمة الشكاوى والبلاغات.• خدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية.• خدمة الاستفسارات العامة.• متابعة المعاملات.)

ويعمل المركز على مدار اليوم 24/7 بكل قنواته

( الرقم الموحد 937• تويتر

@saudimoh937• البريد الالكتروني [email protected]• الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي.)

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