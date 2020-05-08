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الأرصاد: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة في عسير

الأرصاد: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة في عسير
http://almnatiq.net/?p=861916
المناطق_عسير

نشير إلى ما يردنا من تنبيهات جوية متقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بأن لديهم توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية مع وجود فرصة لتساقط البرد وجريان الأودية بالسيول على مرتفعات ومحافظات شرق المنطقة وتهامة عسير ..

خلال الفترة من يوم السبت الموافق :-
١٤٤١/٠٩/١٦هـ .. ٢٠٢٠/٠٥/٠٩م ..
حتي يوم الأربعاء الموافق :-
١٤٤١/٠٩/٢٠هـ .. ٢٠٢٠/٠٥/١٣م ..
فأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تهيب وتأكد على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية وإتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر المصاحبة لمثل هذه الحالات الجوية .
مع أهمية متابعة وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة وإتباع التنبيهات والتحذيرات الجوية التي تصدر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، علماً بأن الدفاع المدني بالمنطقة يعمل على متابعة المتغيرات المناخية ورفع الجاهزية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة بما يعنى بتنفيذ تدابير الدفاع المدني .
” راجين للجميع السلامة الدائمة ”
صرح بذلك المتحدث الرسمي
لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير
النقيب / محمد بن عبده السيد .

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