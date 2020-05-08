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القوات الخاصة للأمن والحماية بأملج تشارك في نقاط منع التجول والإفطار بالميدان

القوات الخاصة للأمن والحماية بأملج تشارك في نقاط منع التجول والإفطار بالميدان

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القوات الخاصة للأمن والحماية بأملج تشارك في نقاط منع التجول والإفطار بالميدان

القوات الخاصة للأمن والحماية بأملج تشارك في نقاط منع التجول والإفطار بالميدان
http://almnatiq.net/?p=861924
المناطق_الرياض
شاركت القوات الخاصة للأمن والحماية “بمشروع البحر الاحمر” بمحافظة أملج أحدى أحدث قطاعات وزارة الداخلية وبتوجيه من  قائد القوات الخاصة للأمن والحماية العميد / بدر بن عبدالمحسن الخيال مع بقية الجهات الأمنية المكلفة في منع التجول الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين، وانطلقت هذه القوات وآلياتها بضباطها وأفرادها حيث انتشرت في الطرقات ونقاط الفرز الأمني والأفطار بالميدان .
هذا الانتشار للقوات الخاصة للأمن والحماية والذي كان بإشراف ميداني من المقدم ركن بندر بن عبدالله الجهني، وتمركزت أكثر من 25 آلية في نقاط متفرقة، ورصدت عدسة “المناطق” قيام هذه القوات بواجبها.

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