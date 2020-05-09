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التجارة تكثف جولاتها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك

التجارة تكثف جولاتها الرقابية خلال شهر رمضان المبارك
http://almnatiq.net/?p=861932
المناطق - الرياض

كثفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة ومنذ بداية شهر رمضان المبارك جولاتها الرقابية علي المنشآت التجارية للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والسلع الرمضانية، والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك حيث بلغ عدد الجولات من ١ رمضان حتي اليوم ١٥ رمضان ( 2501 ) جولة رقابية .
واستهدفت جولات “التجارة” في منطقة المدينة المنورة تكثيف الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية والمراكز التجارية ، وتم ضبط١٤٤ مخالفة منها ٨٨ مخالفة مغالاة في الأسعار ، وقد طبقت الغرامات الفورية على المخالفين.
وشملت الجولات المدينة المنورة ومحافظات ، ينبع، العلا، خيبر، المهد، وادي الفرع، الحناكية، بدر، الصويدرة، العيص، ينبع النخل، المسيجيد، الفريش، الصلصة واليتمة.
وتستمر وزارة التجارة في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app، أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على “الإنترنت”.

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